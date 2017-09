Incidente in corso Agnelli alle 8 di mattina, travolta una donna da uno scooter: è grave al Cto

TORINO - Grave incidente questa mattina in corso Agnelli. Alle 8.08 uno scooter ha travolto una donna che stava attraversando la carreggiata in corrispondenza del civico numero 190. Per entrambe le persone rimaste coinvolte nel sinistro stradale c’è stato bisogno del trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Cto: più gravi le condizioni della donna ferita che a causa delle contusioni riportate è stata ricoverata in prognosi riservata dai medici. Sotto shock e con qualche lieve escoriazione il motociclista. Oltre all’ambulanza sul posto sono giunte due pattuglie della polizia municipale più i colleghi della Squadra Infortunistica che hanno rilevato l’incidente. Posto sotto sequestro lo scooter.