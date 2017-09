Variazioni linee dei mezzi pubblici per la Turin Half Marathon di domenica 1 ottobre

TORINO - Domenica mattina, primo ottobre, va in scena la Turin Half Marathon per le strade della città di Rivoli, Collegno e Torino. Per garantire una viabilità senza ostacoli per la corsa di 21 chilometri che parte da corso Francia a Rivoli alle 9.30, Gtt ha previsto variazioni alle linee dei mezzi pubblici che transitano lungo il percorso.

VARIAZIONI - Il Gruppo Torinese Trasporti ha deciso che variano il servizio le linee 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 c.s., 16 c.d., 17, 27, 29, 32, 33, 36, 36 navetta, 38, 44, 46, 49, 55, 56, 57, 58b, 59, 60, 63, 65, 67, 71, 72, Dora Express e Rivoli Express.