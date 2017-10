Spray al peperoncino durante il concerto di Elisa, evacuate le Ogr all’inaugurazione

TORINO - Un esordio da dimenticare in fretta per colpa di un uomo, per il momento ignoto, che ha spruzzato una sostanza urticante, probabilmente uno spray al peperoncino. Ieri sera le Ogr di Torino, appena inaugurate dopo la nuova riapertura in seguito ai lavori di restyling, hanno vissuto una brutta serata. Per iniziare al meglio era stato organizzato un concerto con diversi cantanti, tra cui la nota Elisa. Proprio mentre si stava esibendo sul palco quest’ultima, a una ventina di minuti dall’inizio, è scoppiato il caos nella Sala Fucine.

EVACUATE LE OGR - Erano appena passate le 22.45 quando i presenti hanno iniziato ad accusare un forte bruciore agli occhi e alla gola. Colpa delle sostanza urticante spruzzata nell’aria. Lo spettacolo è stato subito interrotto e i vigili del fuoco, presenti alle Ogr, hanno evacuato il locale. Non ci sono stati feriti, ma una persona è rimasta intossicata.»»La stupidità di un singolo non ha permesso a centinaia di persone di godere il finale della festa inaugurale delle Ogr», hanno scritto poco dopo su Facebook gli organizzatori, «per motivi indipendenti dalla nostra volontà siamo stati costretti a interrompere lo spettacolo. Il sistema dei controlli già elevato sarà ulteriormente rafforzato in occasione del prossimo concerto del 7 ottobre».

TENTATA FUGA - Su chi sia l’autore del gesto che ha interrotto lo spettacolo ancora è un mistero. Una prima ipotesi è quella che sia stato uno scippatore che volendo guadagnare la fuga abbia diffuso la sostanza urticante. Ma per avere certezze bisognerà attendere le indagini in corso.