Denuncia da Barriera di Milano: «Da tre mesi viviamo così. Dal Comune intervento inutile»

TORINO - A volte nemmeno le segnalazioni servono a mettere una «toppa». O meglio, tante volte il risultato è quello che viene a mancare nonostante il lavoro fatto forse non a regola d’arte. Come è avvenuto in via Scarlatti all’angolo con via Mercandante, quartiere Barriera di Milano. Per due mesi sul marciapiede c’è stata una buca «di circa un metro e mezzo», come ci dice un lettore. «Dopo due mesi ho fatto la segnalazione e dopo un mese è stato messo un po’ di catrame». Problema risolto? Macché. Questo è sprofondato dopo pochissimo. «E’ stato quindi transennato e da quel momento sono passati 30 giorni. E’ una vergogna». Un fatto che ha mandato su tutte le furie i residenti. «Tutti i marciapiedi del rione sono pericolosi e si rischia di prendere delle storte. Sono pieni di crepe o buchi e senza asfalti», lamentano, «siamo stufi di pagare per non avere un servizio». E poi la proposta all’amministrazione: «L’assessore dovrebbe girare un po’ questa Barriera di Milano».