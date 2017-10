Precipita ultraleggero nel torinese, muore un uomo di 55 anni di Pantelleria

CHIVASSO - Un uomo di 55 anni residente a Pantelleria è morto nel pomeriggio di oggi precipitando con il suo ultraleggero in frazione Boschetto a Chivasso. Il cinquantacinquenne era decollato da poco dal campo volo in frazione Carolina quando si è schiantato in un campo agricolo. Per lui non c’è stato scampo. All’incidente hanno assistito alcuni testimoni che hanno dato l’allarme. Quando sono arrivati i soccorsi sul posto il suo cuore aveva già smesso di battere.