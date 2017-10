Nuovo percorso (e mezzi) per due linee Gtt, da oggi nuova vita con i bus elettrici

TORINO - Da oggi, lunedì 2 ottobre, le linee 6 e 19 di Gtt cambiano percorso. La linea 6 sarà gestita con i nuovi autobus elettrici e modificherà il percorso per migliorare l’accessibilità al campus universitario Einaudi: i capolinea saranno in piazza Hermada e a Porta Nuova.

LINEA 6 - Questo il nuovo percorso della linea 6. Direzione piazza Carlo Felice: piazza Hermada, corso Gabetti, ponte Regina Margherita, corso Tortona, lungo Dora Firenze, ponte Rossini, via Rossini, via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, piazza Carlo Felice. Direzione piazza Hermada: piazza Carlo Felice, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Rossini, lungo Dora Siena, corso Tortona, ponte regina Margherita, corso Gabetti.

LINEA 19 - La linea 19 prolungherà il percorso e, dalle prossime settimane, sarà gestita con autobus elettrici. Da piazza della Repubblica proseguirà in via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca per arrivare al capolinea di piazza Solferino (ritorno via Pietro Micca, via XX Settembre, corso XI Febbraio).