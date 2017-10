Svolta nell'omicidio di Gabriele Raimondi, padre e figlio in manette

MONTALENGHE - Era sabato 30 settembre quando Gabriele Raimondi, 47 anni di San Giusto Canavese fu colpito all'addome nel corso di una sparatoria avvenuta fuori da una villetta di Montalenghe. L'uomo, trasportato all'ospedale CTO, è deceduto poco dopo a causa di uno choc emorragico. Oggi, lunedì 2 ottobre, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Ivrea, hanno arrestato due persone residenti nel canavese poiché ritenuti responsabili dell’omicidio.

SPARATORIA - Durante la sparatoria è rimasto ferito, in modo lieve, anche un brigadiere del nucleo Operativo di Ivrea. Il brigadiere, colpito al gomito, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere alcune schegge del proiettile. Il comandante provinciale, Emanuele De Santis, si era recato in ospedale subito dopo la sparatoria per sincerarsi delle condizioni del carabiniere. Il movente è da ricondursi a dissidi di carattere economico emersi in ambiente criminale. L’indagine è stata coordinata dal Dott. Giuseppe Drammis della Procura di Torino.