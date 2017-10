Auto in transito e in sosta: prime ore di flop per la «pedonalizzazione» di Borgo Campidoglio

TORINO - I divieti di sosta e di circolazione non sembrano spaventare Borgo Campidoglio che questa mattina si è risvegliato come un qualsiasi lunedì dell’anno e ha proseguito la giornata nello stesso modo. Eppure oggi è un giorno diverso dagli altri: alle 10 è partita la sperimentazione di quella che in futuro potrebbe essere una pedonalizzazione estesa alle spalle di via Nicola Fabrizi e via Cibrario. Coinvolte, da oggi al 7 ottobre e dal 10 al 15 ottobre, via Rocciamelone tra piazza Moncenisio e via Netro, via Fiano tra piazza Moncenisio e via Balme, via Musiné tra via Fiano e via Rivara e tra il civico 20/D e il civico 27/a e in via Moncenisio nella parte a Sud di via Cibrario escluso il lato di via Ceres.

UN FLOP - Ci si aspetterebbe di non trovare auto in sosta o in transito, invece la situazione nella prima mattinata è completamente diversa. Oltre alle vetture dei residenti regolarmente parcheggiate di fronte alle abitazioni, altri automobilisti hanno transitato tranquillamente via Fiano, via Musiné, via Rocciamelone e piazza Moncenisio nonostante i divieti. «Qui è così tutti i giorni e oggi non è cambiato nulla», dice un residente che abita in via Fiano. Sembra che quei cartelli messi qualche giorno fa siano ignorati da tutti, non solo da chi vive lì. «Non abbiamo stalli per i parcheggi», dice un altro, «dove la mettiamo la macchina, in tasca?».

SPERIMENTAZIONE - Per il momento quindi l’ordinanza per la moderazione del traffico e incentivare la riappropriazione degli spazi pubblici da parte dei pedoni non sta funzionando. Non è cambiato nulla e, senza sanzioni o provvedimenti, difficilmente i residenti rinunceranno a quello che credono essere un loro diritto. Passando la palla proprio alla polizia municipale pare che molti agenti non sapessero nemmeno dei nuovi divieti. Meglio informare tutti in tempo, sia le forze dell’ordine che i residenti.