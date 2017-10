Settimana Mondiale dell’Allattamento, gli eventi all’ospedale Mauriziano

TORINO - Da oggi e per tutta la settimana all’ospedale Maurizio di Torino ci saranno alcuni eventi che rientrano nella 25esima Settimana Mondiale dell’Allattamento, un’occasione per offrire alle neo-mamme un sostegno che possa permettere loro di allattare al seno con piacere e soddisfazione.

- in data 3 ottobre 2017 ci sarà un incontro formativo per gli operatori dell’azienda Mauriziano, relativo a «Codice Internazionale per la commercializzazione dei sostituti del latte materno». Durante tale incontro saranno discusse una serie di raccomandazioni circa il corretto utilizzo da parte degli operatori dei sostituti del latte materno.

- in data 5 ottobre 2017 dalle ore 10 alle ore 16, si terrà l’Open day Allattamento Materno, a cura del Gruppo di Progetto Materno Infantile. L’evento avrà sede presso l’Ambulatorio di Pediatria dell’ospedale Mauriziano di Torino e sarà condotto da un gruppo di esperti del settore ed è destinato a tutti gli interessati.

- in data 6 ottobre 2017, infine, ci sarà il corso di formazione «Sosteniamo l'allattamento insieme», presso l’aula Dellepiane dell'ospedale Sant'Anna della Città della Salute di Torino (via Ventimiglia 3) dalle ore 9 alle ore 16,30, destinato al personale del Servizio Sanitario Regionale operante in ambito ostetrico (medici / infermieri pediatrici, ostetriche, puericultrici, Oss). Il corso è gratuito per 100 posti, assegnati in ordine di iscrizione sul portale ECM Piemonte.