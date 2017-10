Inseguimento a folle velocità di prima mattina, fermato col tasso alcolico tre volte superiore

TORINO - Inseguimento a folle velocità questa mattina tra Nichelino e Moncalieri. Intorno alle 9.30 una pattuglia della polizia municipale di Nichelino ha intercettato un Mercedes di grossa cilindrata correre in via Cuneo. Gli agenti hanno provato a tentare l’auto del conducente visto che stava creando pericolo alla circolazione delle altre vetture, ma non c’è stato verso. All’improvviso il fuggitivo ha invertito il senso di marcia creando altro pericolo per le auto, per se stesso rischiando di urtare il Mercedes e imboccare una strada laterale chiusa dove l'automobilista, trovandosi senza via d'uscita ha dovuto fermarsi. L’uomo è stato sottoposto all’alcol test ed è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,70 g/l ovvero, più di tre volte il consentito. Il veicolo è stato sequestrato e la patente dell’automobilista, un nichelinese di 42 anni, ritirata per la prevista sospensione. Inoltre è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza.