Nuove telecamere in piazza Statuto, la strada sbagliata costa 81 euro di multa

TORINO - Puntuale come un orologio svizzero, questa mattina sono stati attivati i nuovi controlli elettronici degli accessi in diverse zone della città. Le nuove telecamere sono state installate in via Accademia Albertina, via Rossini e via Milano per controllare le corsie preferenziali dei mezzi pubblici all’interno della Ztl, in via Valperga Caluso, via Saluzzo e piazza Statuto al di fuori della zona a traffico limitato. In particolare il provvedimento preso in piazza Statuto era richiesto da anni perché costringeva a lunghe code i mezzi pubblici che arrivando da piazza XVIII Dicembre si trovavano a svoltare a sinistra verso le pensiline, oppure dovevano rimanere in attesa del passaggio di automezzi privati prima di poter giungere alla fermata. «L'attivazione delle nuove porte elettroniche», aveva detto l'assessora alla Viabilità Maria Lapietra, «avrà l'effetto non secondario di velocizzare le linee di forza del trasporto pubblico e, di fatto, contribuire a migliorare il grado di efficienza del servizio». Chi non rispetterà il divieto riceverà una multa di 81 euro.