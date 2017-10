Borgo San Paolo: sparano in cortile con un fucile, proiettile colpisce una donna alla tempia

TORINO - Hanno sparato per gioco con un fucile ad aria compressa senza pensare alle conseguenze che ci sarebbero potute essere. La Procura dei Minori si sta occupando di un caso che riguarda due ragazzini di 16 e 17 anni e una donna di 66 anni, Elena M., colpita da un piccolissimo proiettile sparato dai due minori dal cortile di casa, nel quartiere San Paolo, verso le finestre tutte intorno. Sfortuna ha voluto che uno di questi fosse indirizzato verso il balcone della pensionata: ha prima bucato la tenda antipioggia e poi l’ha colpita in testa a pochi centimetri dall’occhio sinistro. E’ successo mentre la donna si trovava in casa da sola quando all’improvviso ha avvertito un fastidio alla tempia e ha notato che usciva del sangue. Quando il marito è rientrato l’ha vista tamponare la ferita e, non capendo cosa fosse, l’ha portata al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria.

TROVATO IL PROIETTILE - A far luce su quanto successo e sulla causa del sanguinamento sono stati i medici del Maria Vittoria. Grazie ai raggi x hanno trovato il corpo esterno, il proiettile, all’interno della tempia sinistra. Da lì la segnalazione alla polizia. Questo succedeva il 12 settembre scorso e da lì sono partite le indagini del Commissariato San Paolo che, grazie all’aiuto degli esperti della sezione balistica che sono partiti dal foro sulla tenda, e alla ricerca di possessori di fucili in zona, sono riusciti a risalire a uno dei due ragazzi. E’ stato lui poi a dire che quella sera era in compagnia di un amico.

PROURA DEI MINORI - Dopo la confessione dei due giovani, la palla è passata alla Procura dei Minori. Ci sono alcuni punti interrogativi ancora da chiarire ma pare che i due non avessero sparato appositamente verso il balcone della pensionata, ma piuttosto sia stata una gravissima imprudenza di cui ora pagheranno le conseguenze.