Sporcizia e degrado: «Passeggiata degli orrori nella Circoscrizione 5»

TORINO - E’ stata ribattezzata la «passeggiata degli orrori». Un’esagerazione? Giudicate voi. Il percorso da fare è il seguente: si parte da corso Cincinnato e si arriva in via Sospello. Tappe obbligatorie di questo tour decisamente particolare sono corso Grosseto e la Cascina Fossata. Imbattersi in cartelli riversi a terra da un anno, sporcizia e marciapiedi pericolosi è normale, nessun stupore. Anche l’assessore all’Ambiente Alberto Unia, forse involontariamente, ammette: «In Cascina Fossata la situazione è un po’ meno disastrosa che altrove». Insomma, «altrove», nella Circoscrizione 5 a vincere sembra essere il degrado urbano.

LA DENUNCIA - Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati, denuncia questa situazione insostenibile: «Ormai se uno spazio pubblico si trova in uno stato di manutenzione «un po’ meno disastroso che altrove» sembra una buona notizia. Ci troviamo in Circoscrizione, roccaforte elettorale per il M5S. Se questi sono i presupposti, la situazione in altre zone di Torino si può ben immaginare». Effettivamente i problemi in questa zona sono tanti. Alcuni esempi? Gli arredi urbani nell’area verde di corso Cincinnato 115 e dintorni, il marciapiede di corso Grosseto 53 e l’area verde che costituisce un raccordo tra corso Grosseto e via Sospello, che da almeno sei mesi attende interventi che ancora non si sono visti. «Riconosco alla Giunta l’onestà intellettuale di aver riconosciuto la gravità di tutte e tre le situazioni» è l’amara considerazione di Magliano.