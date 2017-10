La rivoluzione viabile in corso Sicilia è realtà: ora è ufficialmente a senso unico

TORINO - La rivoluzione viabile del Borgo Pilonetto è ufficialmente cominciata. Da qualche ora il senso unico in corso Sicilia è diventato realtà, con i nuovi cartelli stradali piazzati dagli operai nella mattinata di ieri e i new jersey a stoppare coloro che sbagliano senso di marcia. Un cambiamento non da poco che molti chiedevano da anni. Da oggi dunque chi percorrerà corso Sicilia potrà farlo solamente verso un senso di marcia, da Sud a Nord, cioè dal campo da via Villa Glori a corso Moncalieri. La sosta diventa a spina di pesce sul lato Ovest della carreggiata.

ALTRI SENSI UNICI - Quello di corso Sicilia non è l’unico cambiamento in Circoscrizione 8. Da ieri sono stati istituiti anche in via Aquileia e in via Amadeo, entrambi con direzione da corso Moncalieri a corso Sicilia. Per quanto riguarda i parcheggi, gli stalli sono in linea su entrambi i lati della carreggiata.

SOSTA A PAGAMENTO - L’ultima vera rivoluzione sarà l’attivazione della sosta a pagamento che però non avverrà prima del 6 novembre prossimo. Gli operai hanno già cominciato a tracciare le strisce ma il parcheggio resta anche gratuito per qualche settimana. Entro il 6 novembre tutti i residenti, cui sarà già stata inviata da Gtt un’apposita comunicazione in merito, dovranno munirsi di apposito abbonamento, che consentirà di sostare il veicolo senza incorrere in sanzioni.