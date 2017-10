Entra in un’officina e ruba l’auto al titolare: «Sono un cliente…» e scappa investendo un uomo

TORINO - Ha dell’incredibile quanto accaduto in un’officina di via Palestrina: un uomo è entrato all’interno dell’esercizio commerciale, si è finto cliente, è salito a bordo dell’auto del titolare dell’officina ed è uscito dalla stessa sgommando. Un furto che sarebbe anche andato a buon fine, se non fosse stato per un imprevisto: il traffico.

L’ARRESTO - E’ successo in pieno giorno, intorno alle 14:30. Un dipendente ha provato a inseguire il ladro ed effettivamente l’ha raggiunto perché il malvivente è rimasto imbottigliato nel traffico: una circostanza che non ha intimidito il ladro che anzi, ha investito l’uomo che si era messo al suo inseguimento lasciandolo a terra dolorante. Per sua sfortuna, a causa di un altro impatto con un’altra macchina l’Audi A3 rubata si è fermata poco dopo. A quel punto, alcuni passanti che avevano assistito alla scena hanno fermato il ladro, un italiano di 47 anni con precedenti penali, e lo hanno consegnato alla polizia. Gli agenti della Squadra Volante, hanno poi trovato nelle disponibilità dell’uomo il mazzo di chiavi di un’auto rubata a Collegno la mattina stessa e poi ritrovata in via Verres. L’uomo è stato arrestato per rapina e denunciato.