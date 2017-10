Scoppia un incendio nella notte, l’abbaiare del cane salva la proprietaria e i condomini

VINOVO - Il primo a svegliarsi per l’incendio che era scoppiato e si stava rapidamente espandendo è stato il cane della proprietaria dell’alloggio di via Sestriere 45, in frazione Garino a Vinovo, in cui sono partite le fiamme. Il cagnolino ha cominciato ad abbaiare fino a quando i residenti si sono svegliati, inizialmente irritati per il frastuono, ma subito allarmati per l’odore di fumo e per il bagliore provocato dal rogo. Non tutti sono riusciti a fuggire dal proprio appartamento: due donne sono rimaste incastrate e, soprattutto, una madre aveva abbandonato casa dimenticandosi in camera la figlia di 9 anni.

SALVATI TUTTI I CONDOMINI - Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che i carabinieri. Mentre i pompieri hanno evacuato l’intera palazzina, due militari hanno sfondato una porta e tratto in salvo le due donne. Stessa cosa fatta per portare fuori dall’edificio la bambina di nove anni che fortunatamente non è rimasta intossicata né ferita. Spaventati e infreddoliti, i condomini hanno infine assistito alle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco. L’incendio, si è scoperto, è partito da una bombola di gas lasciata sul balcone.