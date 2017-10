Nota un uomo rovistare dentro un Suv: agente libero dal servizio smaschera topo d’auto

TORINO - Un poliziotto è sempre un poliziotto, anche se libero dal servizio. Ne è la prova quanto successo l’altro giorno a un agente, affacciatosi dal suo balcone per prendere una boccata d’aria: quando ha guardato verso la strada, il poliziotto ha notato un uomo avvicinarsi furtivamente a un Suv fermo, entrarvi dentro e iniziare a rovistare nell’abitacolo.

L’ARRESTO - A quel punto, il poliziotto ha immediatamente allertato la Centrale Operativa, segnalando l’episodio appena visto. Una Volante si è quindi recata sul posto, sorprendendo il topo d’auto mentre stava per forzare una seconda vettura. L’uomo, un italiano di 46 anni, si è rivelato un pregiudicato colpito da un avviso orale del Questore di Torino. A sua disposizione aveva un coltellino multiuso e un cacciavite, utilizzati per aprire la portiera del Suv. All’interno dello zaino la refurtiva: effetti personali e materiale appena trafugati dall’auto in sosta. L’uomo è stato pertanto tratto in arresto per tentato furto aggravato e denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso. La refurtiva è stata invece consegnata al legittimo proprietario.