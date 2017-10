Torino, un milione di euro per gli interventi in 12 aree verdi: ecco dove verranno eseguiti

TORINO - Ottima notizia per le aree verdi della città: su proposta dell’assessore all’Ambiente Alberto Unia, la Giunta ha approvato oggi un piano di interventi straordinari nella cura del patrimonio verde. L’investimento è ingente, pari a un milione di euro circa, e permetterà di «metter mano» a 12 spazi verdi. L’obiettivo è quello di ripristinarne la sicurezza e la funzionalità, restituendo ai cittadini un loro patrimonio. Le aree di intervento saranno sostanzialmente quattro, divise per Circoscrizioni.

Circoscrizione 1

Messa in sicurezza delle pavimentazioni delle aree giochi e delle aree circostanti nel giardino di via Ignazio Giulio.

Circoscrizione 2

Piazza Cavaliere di Vittorio Veneto: pavimentazioni giochi in sicurezza, installazione nuovo gioco, risistemazione degli arredi e ripristino della recinzione. Nel giardino pertinenziale tra corso Unione Sovietica e corso Cosenza, oltre alle pavimentazioni da mettere in sicurezza, sistemazione a prato e manutenzione elementi arredo. Terzo spazio, quello di strada delle Cacce (altezza n.91), dove si realizzerà un percorso pedonale protetto in corrispondenza della sede dell’Inrim (Istituto nazionale di ricerca metrologica).

Circoscrizione 3

Due le aree in questa parte della città: Un nuovo giardino in via Revello angolo via Frejus, con un percorso di progettazione partecipata con i cittadini, e lavori nel giardino di piazza Adriano, dove si interverrà sui percorsi di smaltimento delle acque.

Circoscrizione 4

Via Pianezza angolo Lungo Dora: il giardino e l’area giochi dell’area Paracchi sarà oggetto di interventi di messa in sicurezza.

Circoscrizione 5

Qui si interviene sulla Spina Reale: muretti vasche e aiuole, arredi e pavimentazioni.

Circoscrizione 6

Ampliamento dell’area giochi del giardino Napoleoni di via Troya, con adeguamento alle barriere architettoniche e ripristino delle staccionate. In strada della Verna si realizzerà una nuova area cani di 3mila metri quadrati.

Circoscrizione 7

Piazza Fontanesi: ripristino di pavimentazioni, arredi e banchina alberata.

Circoscrizione 8

Via Thaon di Revel: onterventi di riqualificazione nello spazio adibito a parcheggio.