«Il Cacao è patrimonio di Torino», parte la petizione del gestore per salvare la discoteca

TORINO - Nonostante la partita sia ormai chiusa, c’è chi non si arrende alla decisione del Comune di Torino. A portare avanti la battaglia è in primis colui che per anni ha gestito la discoteca estiva Cacao, la più amata dai giovani torinesi, che pochi giorni ha chiuso definitivamente i battenti dopo l’abuso edilizio scoperto nei bagni durante un sopralluogo comunale. Claudio Barulli, il gestore, ha avviato una petizione sul sito Firmiamo.it: l’obiettivo è quello di raggiungere quota 5mila sottoscrizioni e, in poche ore, ne ha già raccolte oltre mille. » Il Cacao è patrimonio della Città di Torino, una realtà affermata che funziona, conosciuta in tutta Italia. Il Cacao non può e non deve chiudere», scrive Barulli, «per tutto questo, per non rimanere orfani del nostro Cacao, chiediamo formalmente che il Comune di Torino annulli il provvedimento che consente al locale di restare aperto solo fino a dicembre 2017 e ci dia così la possibilità di ritrovarci al Valentino a maggio per una nuova estate di emozioni».

31 DICEMBRE 2017 - L’ultimo giorno dell’anno sarà anche l’ultimo di vita del Cacao. Così ha deciso il Comune di Torino quando ha firmato l’ultimo accordo con la società di Claudio Barulli, la Kronos. Un contratto di «gestione della struttura» che ha permesso l’apertura straordinaria nell’ultima estate nonostante il mancato rinnovo della concessione. Ma dopo il 31 dicembre è molto difficile che l’amministrazione decida di non cambiare musica. Si ipotizza che possa esserci un ampio intervento di riqualificazione dell’area, anche alla luce di alcune valutazioni svolte dal Politecnico di Torino. Il Comune individuerà destinazioni compatibili con la natura del bene e che ne favoriscano il più ampio uso pubblico.