La Mole si illumina di azzurro, omaggio alla partita della Nazionale al Grande Torino

TORINO - Esattamente un anno dopo Italia-Spagna giocata allo Juventus Stadium (oggi Allianz Stadium) e terminata 1-1, la Nazionale di calcio torna a Torino per disputare una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Venerdì sera gli Azzurri di mister Gian Piero Ventura saranno in scena allo stadio Grande Torino contro la Macedonia. Un’occasiona unica per tifare Italia, tanto che anche la Città ha deciso di omaggiare il ritorno della Nazionale illuminando la Mole Antonelliana di azzurro con lo stemma ben visibile e le quattro stelle a ricordare i quattro Mondiali vinti.

EVENTI - La partita è anche l’occasione per dare vita a una serie di eventi in città, a cominciare da un incontro formativo in programma il 5 ottobre con gli allenatori di calcio giovanile. Il 6 ottobre si assegnerà il Premio Nazionale Letteratura di Calcio, giunto alla sesta edizione e intitolato a Antonio Ghirelli. Sarà l’occasione anche per presentare il Bilancio Integrato 2016 della Figc. Infine, il giorno dopo la partita contro la Macedonia, la squadra si allenerà allo Stadio Filadelfia, lo storico impianto del Grande Torino ricostruito e tornato in questa stagione ad ospitare gli allenamenti della prima squadra.