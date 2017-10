Ex Moi, al via lo sgombero delle palazzine: trovati alloggi per 67 migranti

TORINO - Si sblocca la situazione relativa all'ex Moi: Il Comune di Torino ha pubblicato un bando che riguarda le palazzine dell'ex villaggio olimpico di via Giordano Bruno, dove da più di tre anni vivono famiglie di immigrati e profughi. La Città, dopo infinte polemiche relative a censimenti e sicurezza, ha previsto il trasferimento dei primi 67 occupanti. La domanda più frequente è sempre la stessa: dove andranno i migranti? Siamo in grado di darvi una risposta: 17 verranno spostati in cinque alloggi di proprietà comunale in corso Vigevano, via Santa Giulia, via Pianezza, corso Lombardia, via Monte Pasubio. Gli altri restanti 50 in stabili che dovranno essere individuati dalle Cooperative destinatarie dell'incarico.

LA POLEMICA - Una soluzione che non sembra piacere a Maurizio Marrone di Fratelli d'Italia: «Altro che sgombero dell'ex Moi entro l'anno. L'operazione riguarda solo 67 persone,meno del 10% del totale». Il problema, secondo Marrone, è che il Comune ha scelto le case, senza coinvolgere le Circoscrizioni e la cittadinanza. «Ci mobiliteremo con le periferie: non li faremo venire» è la promessa. Damiano Carretto, consigliere del M5S risponde: «Sempre meravigliosi i fenomeni della destra torinese. Chiedono da anni lo sgombero del MOI e quando iniziamo a trasferire i primi profughi...si oppongono». Per il trasferimento e la messa a norma degli edifici è previsto lo stanziamento di circa 2 milioni di euro.