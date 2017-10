Ospedale Molinette, in arrivo un nuovo genetista da Milano esperto di Parkinson

TORINO - Il Centro Parkinson dell'ospedale Molinette di Torino si rinforza con un nuovo esperto genetista in arrivo da Milano. Si tratta del dottor Stefano Goldwurm, medico genetista esperto in malattie neurodegenerative e disturbi del movimento, in particolare nella malattia di Parkinson. Questa collaborazione, fanno sapere dalla Città della Salute, permetterà l'avvio di studi sugli aspetti genetici della malattia stessa. Infatti il Parkinson, come altre malattie neurodegenerative, può avere una componente genetica che predispone allo sviluppo della patologia e, negli ultimi anni, la genetica ha permesso di capire con maggiore precisione i meccanismi che portano alla neurodegenerazione, riconoscendo nell'accumulo di proteine con struttura anomala il principale meccanismo patogenetico. Queste scoperte hanno aperto a nuove ipotesi terapeutiche ed allo sviluppo di nuovi farmaci che mirano alla riduzione della produzione della proteina anomala o ad un suo più efficiente catabolismo.

I test genetici verranno preceduti e seguiti da consulenze genetiche per spiegare ai pazienti i risultati e le eventuali conseguenze delle analisi eseguite. Questo potrà avere particolare importanza per i casi di malattia di Parkinson a esordio giovanile o con elevata familiarità, dove la componente genetica è maggiore. Lo studio degli aspetti genetici è inoltre fondamentale per poter accedere a fondi per la ricerca scientifica. L’aspetto più importante riguarda il miglioramento dell'offerta clinico – assistenziale ai pazienti che afferiscono al Centro di Torino ed agli ambulatori Parkinson della regione Piemonte, evitando così la mobilità passiva in questo settore verso le altre regioni.