Poliziotta ruba un piumino nella piscina Aquatica, tradita dalla videocamera di sorveglianza

TORINO - Questa mattina nelle aule del Palazzo di Giustizia si è discusso un caso alquanto singolare. Una agente di polizia di 50 anni, in forza presso il reparto Prevenzione Crimine della Questura di Torino, è stata arrestata in seguito al furto di un piumino all’interno della piscina Aquatica di corso Galileo Ferraris. La donna è stata incastrata dalle telecamere di sorveglianza: nelle immagini si vede mentre si guarda furtivamente intorno e, una volta accortasi di essere rimasta da sola, afferra un piumino da bambina e se lo nasconde nel borsone prima di uscire.

VERSIONE FANTASIOSA - Il giudice Giulia Casalegno non si è ancora espressa sul fatto. Lo farà il prossimo 6 ottobre. Intanto oggi c’è stato un botta e risposta tra l’avvocato difensore e il pubblico ministero Andrea Padalino. Il primo ha chiesto che alla sua assistita fosse concessa la messa alla prova come condanna alternativa, cioè i lavori socialmente utili. Di contro il pm si è opposto alla richiesta perché, ha detto, l’imputata ha agito in maniera «singolare» e «scaltra» e nell’interrogatorio avrebbe risposto in modo «fantasioso». A questo si aggiunge l’appartenenza alle forze dell’ordine che, parole ancora di Padalino, rappresenta un «corto circuito».