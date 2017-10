Via Nizza, il grido di ribellione dei commercianti: «Le strisce blu? Siamo già sull’orlo del fallimento»

TORINO - Un perentorio «no». E’ questa l’opinione dei commercianti di via Nizza e dintorni rispetto all’introduzione delle strisce blu nel cuore della Circoscrizione 8. Un processo iniziato dalla Giunta Fassino, sposato dalla Giunta Appendino e già in atto, tanto che inizierà da Borgo Po Pilonetto per raggiungere corso Caduti sul Lavoro e la zona degli ospedali. Se il Comune (e di fatto la Circoscrizione) hanno già preso una decisione, i commercianti levano gli scudi e contrattaccano: «Strisce blu? Incredibile: siamo sull'orlo del fallimento e ci mettono le strisce blu davanti ai negozi».

LE STRISCE AVANZANO - L’accusa più pesante è quella di «voler fare cassa» in una zona che da anni è stata costretta a subire disagi a causa del cantiere del prolungamento della metropolitana, peraltro in ritardo. Gtt sta tracciando le linee in questi giorni al Pilonetto: è qui, dal sei novembre, che verrà introdotta la sosta a pagamento. Poi si passerà alla zona Nizza e dintorni. Maria Lapietra, assessore ai Trasporti del Comune di Torino, ci tiene a ricordare come sia stata la stessa Circoscrizione 8 a richiedere le strisce. Una posizione confermata dal presidente della Circoscrizione Davide Ricca, ma cambiata quando il Comune ha annunciato l’aumento delle tariffe di sosta per i residenti. «Chiediamo di sospendere il progetto della sosta a pagamento nel quartiere Nizza Millefonti e di cercare modalità di finanziamento alternative per la realizzazione del parcheggio di interscambio, opera fondamentale per la viabilità di Italia ’61» è la proposta firmata da 16 consiglieri della Otto.

LE POLEMICHE - Se da una parte tutti quanti sembrano condividere l’idea di rivoluzionare la viabilità della zona, congestionata e nel caos da quando le persone parcheggiano lì per prendere la metropolitana e recarsi in centro, le parti differiscono nelle modalità. I commercianti sono certamente i più agguerriti, ma anche diversi politici sembrano pensarla come loro. Silvio Magliano, ad esempio, spiega: «Si tratta di un ulteriore zavorra. Dopo i rincari imposti dalla Giunta Cinque Stelle, la zona non può sostenere ulteriori calamità». Anche Stefano Lo Russo punta il dito contro l’aumento del permesso annuale per i residenti, una variabile che ha ribaltato la posizione del Partito Democratico in merito all’introduzione delle strisce. Questo punto viene smentito da Lapietra, che sostiene come una corretta compilazione dell’Isee porterebbe un gran numero di persone a spendere davvero poco per i permessi residenti (10 euro o 45 euro). Una cosa è certa: le strisce blu avanzano, le polemiche aumentano.