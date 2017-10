Torino ha un nuovo comandante della polizia municipale, Emiliano Bezzon: ecco chi è

TORINO - «Habemus Comandante». Dopo mesi d’attesa, la città di Torino ha finalmente un nuovo comandante dei vigili urbani: manca solo l’ufficialità, ma la notizia è stata resa nota già dal diretto interessato: Emiliano Bezzon ha vinto il concorso, superando ogni altro candidato nella graduatoria.

CHI E’ EMILIANO BEZZON - Bezzon, nato il 26 giugno 1964, è soprannominato il «Comandante scrittore». Negli ultimi anni ha svolto il ruolo di comandante della polizia locale a Varese, dove si è fatto apprezzare per l’umanità con cui ha saputo gestirei il corpo dei vigili urbani. A Torino ha sbaragliato la concorrenza, collezionando 58 punti su 60. Un distacco netto dal secondo classificato, Stefano Donati, capace di raggiungere quota 48 punti. Ma chi è Emiliano Bezzon? Ha una moglie e due figli. Laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista, scrittore e da oltre 20 anni lavora nella polizia municipale in diverse città d’Italia. E’ stato a Varese, Milano, Gallarate ma è già stato a Torino dove ha ricoperto la carica di tenente dei carabinieri, presso la caserma Cernaia. Scrive libri, sia romanzi che testi giuridici per gli operatori di polizia. Bezzon succederà ad Alberto Gregnanini, andato in pensione in primavera: al nuovo comandante l’arduo compito di traghettare la città attraverso le difficoltà di un periodo storico che vede ridursi il numero degli agenti della polizia municipale nonostante i tanti problemi che affliggono Torino.