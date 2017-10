Via Nizza, la luce in fondo al tunnel: «Riapriremo la via entro fine mese»

TORINO - La talpa Masha è arrivata alla stazione di Italia ’61-Regione Piemonte e anche via Nizza, dopo anni di cantieri e disagi, inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Infra.To ha infatti comunicato un’importante notizia ai residenti e commercianti della zona: «Via Nizza verrà parzialmente riaperta entro fine mese» è la promessa di Giovanni Currado, amministratore delegato dell’azienda che si occupa della costruzione del prolungamento della linea 1 della metropolitana.

LE DUE FASI - Parlare di vittoria e di festeggiamenti è forse esagerato, tanto che tra i commercianti vi è ancora un forte senso di sfiducia, dettato da un mancato rispetto del cronopramma in tutti questi anni. Quel che è certo è che la riapertura avverrà in due fasi. La prima, come annunciato da Infra.To, avverrà entro fine ottobre: via Nizza sarà riaperta al traffico veicolare, da Nord verso Sud. Da Torino a Moncalieri, per intenderci. Una corsia larga 5,6 metri aggirerà il cantiere, permettendo ad auto moto e persino bus di transitare. Il passo successivo, una volta spostato il traffico di via Nizza in direzione Sud, sarà quello di ripristinare il senso unico in via Genova, da Sud verso Nord. Per quanto riguarda la "liberazione" di via Caramagna, non avverrà prima di dicembre, ovviamente salvo imprevisti. Pian pianino il quartiere proverà a tornare alla normalità, una parola che da quelle parti risuona di più come una chimera. Solo una volta terminato il cantiere si avrà una riapertura totale. A quel punto Infra.To si occuperà della riqualificazione nelle zone in di superficie in cui oggi è presente il cantiere, il resto spetterà al Comune.

LA POLEMICA - Se da una parte residenti e commercianti chiedono a gran voce di far giare la notizia della riapertura di via Nizza, dall’altra vi è un forte senso di diffidenza. Le domande, in fondo, sono le stesse da anni: una volta completata la metropolitana, come si pensa di riqualificare la superficie di via Nizza? Quale futuro per piazza Bengasi? E soprattutto, le strisce blu peseranno ulteriormente sugli affari dei commercianti? Insomma, i rebus sono tanti e la voglia di stappare spumanti e mangiare pasticcini, come avvenuto nei giorni scorsi quando Masha ha abbattuto l’ultimo diaframma a Italia ’61, è davvero poca. «Basta approssimazione nel dare notizie e date. I «dovremmo» non bastano più, vogliamo certezze. Ci sono 5/6mila persone interessate» è l’appello di Davide Finardo, rappresentante dei residenti. Scettico anche Giovanni Tantimonaco, rappresentante dei commercianti: «Il cronoprogramma? Mai rispettato». Ecco perché la festa vera avverrà solo un domani, quando via Nizza sarà completamente riaperta.