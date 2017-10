Precipita dal secondo piano, ladro in fuga è grave al CTO

TORINO - Stava cercando di scavalcare il parapetto del balcone al secondo piano di uno stabile al civico 10 in via Quarto dei Mille quando è scivolato ed è precipitato nel vuoto. Erano circa le 12 quando il trentaduenne di origine albanese ha tentato il colpo che lo ha portato in manette e in ospedale. Una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile è immediatamente intervenuta, così come un'ambulanza che ha condotto l'uomo al CTO, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata e in stato di arresto per furto e danneggiamento. La refurtiva è stata riconsegnata alla proprietaria.

FURTO - L'uomo aveva forzato la porta di un appartamento e lo stava svaligiando quando a un certo punto ha udito la proprietaria che tentava di aprire la porta di casa che era stata forzata. A quel punto ha tentato di calarsi dal balcone con a tracolla una borsa in tela contenente orologi e denaro. Qualcosa però è andato storto e il ladro è precipitato in cortile procurandosi gravissime fratture in tutto il corpo. Le urla di dolore hanno attirato l'attenzione di alcuni cittadini che hanno chiamato il 112.