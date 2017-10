«Sparano aghi sui passanti da un'auto in corsa»: l’incubo a Torino, è caccia alla banda

TORINO - Aghi sparati sui passanti: è questo l’ultimo folle gesto che spaventa i cittadini torinesi. Una serie di episodi, almeno cinque, si è verificata negli scorsi giorni, nei quartieri San Donato e Borgo San Paolo. Il racconto delle cinque persone ferite è molto simile: un dolore improvviso al braccio o al polpaccio e l’incredulità nel trovare un ago conficcato nella propria pelle. Una macchina che sfreccia via, guidata chissà da chi.

LE ULTIME NOTIZIE - Inizialmente si è pensato che gli aghi sparati fossero medici, di quelli usati per le iniezioni peridurali: un dettaglio, quest’ultimo, categoricamente smentito. Cade anche la possiblità che gli aghi, lunghi una decina di centimetri, siano infetti. I feriti non hanno contratto infezioni, pertanto le ferite riportate rimangono «non preoccupanti». E’ assai improbabile anche che a sparare sia stata una pistola. Molto più probabile che i folli, perché di folli si tratta, usino una cerbottana artigianale per colpire le persone. Quel che è certo è che la gente ha paura, soprattutto quando scende la sera.

CACCIA ALLA BANDA - La Questura di Torino fa sapere che la Squadra Mobile lavora giorno e notte per assicurare alla giustizia questi folli, prima che qualche mitomane possa emularne i gesti. Probabile che venga utilizzata la nuova Sala Operativa a disposizione della Questura che, con le sue 3000 telecamere sparse per la città, potrebbe certamente dare agli agenti una pista concreta da seguire. La caccia ai folli è aperta.