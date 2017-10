«A ritmo di Bea», evento benefico per Beatrice e la sua mamma coraggio a Torino

TORINO - Sono passati due mesi da quando Stefania Fiorentino ha lasciato questa vita, sconfitta da un male incurabile mentre stava portando avanti una battaglia per lei ancora più importante, quella per sua figlia Beatrice. La mamma coraggio non sarà dimenticata nonostante il passare del tempo, così come la piccola Bea, sempre imprigionata in quella rarissima malattia che sempre impossibile debellare. Proprio a loro (in particolare alla mamma) è dedicata una giornata intera che si svolgerà il prossimo 22 ottobre al Club ’84, il locale di corso Massimo d’Azeglio concesso gratuitamente per l’evento a scopo benefico. «A ritmo di Bea», così è stata chiamata, sarà una giornata intensa con convention, balli e uno spettacolo che coinvolgerà numerose scuole di danza di Torino e provincia. Tutto il ricavato della vendita dei biglietti andrà all’associazione «Il mondo di Bea». Maggiori informazioni sulla pagina Facebook «Il mondo di Bea».

La locandina dell'evento (© Facebook)