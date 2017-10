Cavalcavia di corso Grosseto, da lunedì 9 ottobre modifiche alla viabilità in via Stradella

TORINO - Mancano pochi giorni all’inizio dei lavori preliminari all’abbattimento del cavalcavia di corso Grosseto. Lunedì prossimo, il 9 ottobre, gli operai saranno in via Stradella per quello che è un intervento necessario per consentire il futuro spostamento delle carreggiate, in seguito all’apertura dell’area di cantiere per la demolizione delle strutture durante la realizzazione del collegamento Torino-Ceres.



VIABILITA’ - Come a luglio, da lunedì sarà modificata la viabilità in via Stradella. In particolare il traffico sarà interrotto tra corso Grosseto e corso Potenza dove le auto saranno costrette a deviare. Il Comune ha già fatto sapere che a breve sarà installata la segnaletica di indirizzamento a partire dall’intersezione della via con il Passante Ferroviario. I veicoli che percorrono via Stradella, diretti oltre il nodo di corso Grosseto, potranno utilizzare le vie Casteldelfino o Lucento.