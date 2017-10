Scippa un ragazzo fuori dalla scuola: rapinatore 18enne inseguito e bloccato dalla polizia

TORINO - Uno scippo in pieno giorno, all’entrata di un istituto scolastico. E’ successo alle 08:15 del mattino, in corso Novara. I ragazzi stavano entrando a scuola quando un cittadino marocchino, approfittando della confusione, si è mescolato agli studenti e all’improvviso ha aggredito un ragazzo di 14 anni, sferrandogli un pugno nella bocca dello stomaco. La vittima dell’aggressione si è piegata su sé stessa e in quel momento è stato scippato della collanina in oro che portava al collo. Un cimelio prezioso, soprattutto dal punto di vista affettivo perché regalatogli dai parenti per un’occasione importante.

Il FERMO - Tra vittima e aggressore si è scatenato un parapiglia. In quel momento, il personale della Volante del Commissariato Barriera di Milano impegnato in servizio di vigilanza degli istituti scolastici, ha notato la scena e ha inseguito il rapinatore. Il 18enne ha tentato la fuga in via Bologna, via Candelo e via Pollone, ma è stato rintracciato e riconosciuto dagli agenti grazie a una fotografia. I poliziotti li hanno fermato per tentata rapina, mentre la catenina è stata riconsegnata al legittimo proprietario.