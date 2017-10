Metropolitana, il cantiere apre le porte ai torinesi: «Venite a vedere la talpa Masha»

TORINO - Il cantiere per il prolungamento della linea 1 della metropolitana, nonostante gli ormai famosi ritardi, una volta completato cambierà il volto della Torino che conosciamo. A essere rivoluzionata sarà soprattutto la zona di via Nizza, nel tratto tra la stazione Lingotto e piazza Bengasi. In pochi sanno che il cantiere aprirà le proprie porte ai cittadini, in modo che i torinesi possano constatare con i loro occhi l’avanzare dei lavori.

LA VISITA - L’appuntamento è previsto per domani, venerdì 6 ottobre: dalle ore 15:00 alle ore 17:00, i cittadini potranno visitare il cantiere della stazione della metropolitana e vedere da vicino la talpa Masha, da qualche giorno giunta in stazione. Un’occasione speciale per osservare da vicino cosa c’è realmente dietro una delle più grandi opere e progetti della città. Come detto, Infra.To ha comunicato che sarà possibile accedere fino al piano atrio, dove attualmente è ferma la talpa che ha scavato il tunnel in cui un domani scorreranno i convogli della metropolitana. Sarà necessario accreditarsi all’ingresso del cantiere situato in via Nizza angolo Via Valenza: l’accesso alla stazione avverrà per gruppi di 20 persone.

I PROBLEMI - La curiosità di poter vedere da vicino il cantiere è molta. In questi anni, dal novembre 2012, via Nizza ha dovuto fare i conti con ritardi e problemi all’ordine del giorno. La viabilità è stata stravolta, alcuni negozi sono stati costretti a chiudere i battenti a causa di un cronoprogramma mai rispettato veramente. Oggi, dopo mille difficoltà, l’opera è completata al 70% circa, fanno sapere da Infra.To. Commercianti e residenti sperano che il cantiere non subisca ulteriori ritardi o le conseguenze per loro sarebbero tremende.