Torino, gli appuntamenti da non perdere il 7 e 8 ottobre

TORINO – Weekend di grandi eventi dedicati veramente a tutti. Una giornata per vivere il centro cittadino a tutte le ore e nel modo che vi è più congeniale. Ecco i nostri consigli.

Generosity Day 2017

Il Generosity Day (per gli amici «G-Day») è una giornata di collaborazione e, come dice il nome, di generosità che si svolge in piazza Castello domenica 8 ottobre. Nasce come raccolta fondi per Forma Onlus Torino, l’associazione che da anni si occupa del benessere dei bambini dell’ospedale Regina Margherita. Al «G-Day» sono invitati tutti: bimbi, genitori, ragazzi, ragazze, nonni, amici, parenti, sportivi e dilettanti; l’importante è essere generosi, e aver voglia di trascorrere una domenica in compagnia. Sarà possibile partecipare alla «A Cresta Alta - A Spasso coi Polli», una bella camminata veloce organizzata con iCUS Torino che terminerà in tante vasche di piume. Il «G-Day» nasce per i bambini. Proprio per questo motivo l’edizione 2017 è dedicata alla sensibilizzazione contro il delicato tema del bullismo. Durante la giornata, tutti i fondi raccolti grazie alle attività saranno devoluti ai bambini del Regina Margherita.

Alle nuove Ogr

Il secondo sabato del «Big Bang», è interamente dedicato a musiche e sonorità dal mondo interpretate in chiave elettronica. Omar Souleyman, musicista siriano rifugiato in Turchia, presenterà il nuovo album «To Syria, With Love», con il suo inconfondibile sound, nato dalla contaminazione della Dabka, danza folkloristica mediorientale, con l’elettronica. Seguirà il concerto di Danny L Harle, il musicista e compositore britannico, membro dei Dux Content insieme a A. G. Cook. Tra le navate delle OGR risuonerà il synth-pop. Dopo aver studiato musica jazz e classica, l’artista ha iniziato a produrre musica elettronica ispirandosi a sonorità scandinave e alle colonne sonore di videogiochi come «The legend of Zelda» e «Street Fighter». Harle, un grande fan della musica dance anni Novanta, ha sempre sognato di comporre musica che potesse essere suonata in un dj-set a fianco delle grandi hit pop di quegli anni, da Corona ad Haddaway. La sua hit «Broken Flowers» nasce da questa volontà, riprendendo sonorità del passato ma con risultati sorprendentemente moderni. Il suo EP è stato pubblicato da PC music, etichetta londinese nota per reinterpretare in chiave anticonformista l’estetica mainstream. Per info: www.ogrtorino.it.

Il Festival alternativo

Quest'anno lo Psych-Out Festival celebra i 50 anni della celebre Summer Of Love di San Francisco. Sabato 7 ottobre, al Bunker di via Nicolò Paganini, 10/200, undici ore di psichedelia, fra concerti e dj set sixties, proiezioni analogiche originali del tempo con oli e lavagne luminose, pareti che si trasformano in spirali psichedeliche, giochi dell'epoca, spettacoli e incontri a tema. Per info: www.facebook.com/psychout25festival

Fiori e dintorni

Flor 2017 torna a Torino. Il florovivaismo di qualità nel centro storico: 100 espositori, selezionati tra i migliori vivaisti italiani, oltre ad architetti, paesaggisti ed artigiani del verde. Una mostra-mercato a sostegno della cultura botanica e della passione per il giardinaggio, della diffusione del verde urbano, della biodiversità, degli stili di vita eco-sostenibili. Per info: www.orticolapiemonte.it.

Vintage e fatto a mano

Domenica 8 ottobre è tempo di Emporium in San Salvario. Un mercato dedicato all'artigianato tradizionale e digitale, al design, all'illustrazione e all'editoria indipendente. Ogni prima domenica del mese 100 maker i cui denominatori comuni sono unicità e produzione handmade, presenteranno i loro prodotti in piazza Madama Cristina, sotto le tettoie del principale mercato ortofrutticolo del quartiere. Stilisti, artigiani, designer, illustratori ed editori indipendenti provenienti da tutta Italia creano prodotti originali realizzati in pezzi unici o in tiratura limitata, attraverso tecniche e stili in cui si intrecciano tradizione, estetica contemporanea, ricerca e sperimentazione. Ogni oggetto ha una storia da raccontare, un percorso che va dalla sua ideazione alla realizzazione finale, fatto di scoperte di nuovi materiali e tecniche di produzione, come di vecchi oggetti a cui viene data una nuova vita. Workshop e dimostrazioni offrono la possibilità a chiunque di conoscere più da vicino le tecniche di produzione. Un menù di street food originale, studiato insieme ai ristoranti e ai locali di San Salvario, vi aspetta nel nostro angolo dedicato al cibo di strada. Band, songwriters e artisti di strada accompagneranno con le loro performance la vostra giornata di shopping Tra gli stand di San Salvario Emporium trovano sempre spazio associazioni e start up per presentare le proprie attività

San Salvario Emporium, modo diverso di vivere la domenica, un bazar in cui le creazioni degli espositori si mischiano alle parole della gente, alla musica e ai rumori delle strade circostanti. Per info: sansalvarioemporium.com.

Portici di carta

A Torino la cultura è una passeggiata. Chilometri di libri sotto i portici di via Roma, piazza San Carlo, piazza Carlo Felice e quest’anno anche via Sacchi e via Nizza. Migliaia e migliaia di titoli. Oltre un centinaio di bancarelle gestite dai librai di Torino e di tutto il Piemonte, assieme a librai antiquari, bouquinistes e piccoli e medi editori piemontesi. Il 7 e 8 ottobre «Portici di Carta», dedicata quest’anno a Paolo Villaggio, è anche un vivace festival culturale: all’Oratorio di San Filippo incontri con l’autore, presentazioni, reading e un focus dedicato all’editore ospite. In piazza San Carlo lo Spazio Bambini propone letture, laboratori e animazioni in collaborazione con l’editore per ragazzi ospite di questa edizione. Tornano le «Passeggiate di Portici di Carta», nei luoghi della Torino letteraria. Nuova edizione della «Caccia al Racconto», organizzata dal concorso nazionale «Lingua Madre». Al chiosco del Giardino Sambuy gli appuntamenti curati dall’associazione «Il Giardino Forbito» e lungo il percorso le animazioni e le attività proposte dal Centro Interculturale di Torino. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. La manifestazione è un progetto ideato e promosso dalla Città di Torino e dalla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura.

Notte al Museo del Cinema

Una notte al Museo Nazionale del Cinema. Con questa Visita notturna, rivelatrice di inaspettati incontri e ricca di straordinarie sorprese, come solo di notte si possono fare, sarà possibile percorrere l’interno del più bel museo sul Cinema d'Europa, con la straordinaria opportunità di vedere Torino notturna dall'alto della Mole dopo la salita mozzafiato in ascensore panoramico e con una sorpresa alquanto particolare durante il percorso di visita. Questo tour in orario serale consentirà al visitatore un modo unico e insolito di trascorrere un sabato sera speciale a Torino conoscendo e apprezzando gli spazi del Museo, raggiungendo la sommità della cupola antonelliana per ammirare «Turin by night» e incontrando, durante il percorso, un ospite davvero speciale. Info e prenotazioni: inizio tour serale: 19.40 in via Montebello, fronte biglietteria Mole. La partecipazione è subordinata alla prenotazione telefonica o via mail. Segreteria Barburin 011 853670, 348 7643915/916, turismo@barburin.com, www.barburin.com.

Torino in bicicletta

Pedalata guidata tra le vie e le piazze più suggestive del centro di Torino, ascoltando con cuffiette wireless storie, leggende e aneddoti della città narrati dalla guida. Costo con noleggio bici: 20 €, costo con bici propria: 14 €. Ritrovo 9.45 in via Po, 14 presso Bybike. Prenotazione obbligatoria entro la mattina precedente scrivendo una mail a info@visi-to.it o telefonando al numero 327 9436546.