Non si ferma prima delle strisce nonostante il pedone, travolto un uomo in strada Settimo

TORINO - Un uomo di 37 anni di nazionalità rumena è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni Bosco in seguito a un incidente stradale avvenuto in strada Settimo nella mattinata di ieri. Il trentasettenne stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali all'altezza del civico numero 24 quando è giunta una Smart For Two che andava in direzione di piazza Sofia e lo ha travolto. Una vettura si era fermata per permettere al pedone di attraversare la strada, ma la conducente della Smart non ha arrestato la marcia e si è verificato l'incidente.

SOCCORSO E ALCOL TEST - La donna al volante dell'auto che ha travolto il cittadino rumeno si è fermata subito a prestare soccorso in attesa dell'arrivo dell'ambulanza che ha trasportato il ferito al Dipartimento di Emergenza dell’Ospedale San Giovanni Bosco, ove i medici si sono riservati la prognosi. Sottoposta ad alcol test è risultata negativa. In strada Settimo è intervenuta anche la Squadra Infortunistica della polizia municipale per i rilievi del caso.