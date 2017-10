Ennesima auto in fiamme in Borgo Vittoria, torna l'incubo del piromane?

TORINO - «Sta bruciando» commentano a notte fonda sui social gli abitanti del quartiere Borgo Vittoria, dopo aver assistito all'ennesimo rogo nella zona. Le fiamme arrivano da un automobile parcheggiata di fronte alla stazione Rebaudengo Fossata, angolo via Bongiovanni. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che, alle 23.50, si sono recati sul posto per domare le fiamme. Cresce lo scontento dei residenti che danno libero sfogo sui social alle loro paure: «Per fortuna la macchina di mio marito è a posto» scrive una signora, «Ma non trovo giusto che uno fa tanti sacrifici per comprare una macchina e poi ti alzi la mattina e te la trovi distrutta».

FIAMME - Il comando dei vigili del fuoco ha ricevuto ben sei telefonate da parte dei residenti che, spaventati dall'entità del rogo, hanno richiesto un intervento urgente. Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che non ci siano stati feriti e che le fiamme siano state domate velocemente. Non è certo la prima volta che gli abitanti di Borgo Vittoria devono fare i conti con automobili in fiamme: all'inizio del 2017 la ripetuta serie di roghi tra via Lisa, via Baracca, via Ala di Stura angolo via Fossata e via Bongiovanni aveva portato a pensare che si trattasse di un vero e proprio piromane che aveva preso di mira il quartiere.Tuttavia è ancora da stabilire se l'ultimo incendio sia di natura dolosa oppure no.