Ora è ufficiale: la ruota panoramica al parco del Valentino non si farà più

TORINO - Se n'è parlato per mesi, anzi anni. Solo poco più di dodici mesi fa ne discutevamo con il vice sindaco Guido Montanari che ci aveva aggiornato sulla situazione e sui progetti che di lì a poco sarebbero stati resi più ufficiali: la ruota panoramica si sarebbe fatta al parco del Valentino previa autorizzazione da parte della Commissione locale del Paesaggio. Autorizzazione che però non è arrivata, anzi è stato negato il permesso alla realizzazione dell'opera nelle ultime ore, come ha spiegato sempre Montanari rispondendo a un ordine del giorno sul tema in Circoscrizione 8. Il vice sindaco, nonché assessore all'Urbanistica, ha poi messo fine alla possibilità di vedere diventare realtà la ruota panoramica: "Non è volontà di questa amministrazione", ha detto, "proseguire sulla strada della realizzazione".

NON IDONEA AL CONTESTO - Per la Commissione la ruota panoramica non è idonea al contesto verde del parco del Valentino e della collina torinese retrostante in quanto, con i suoi grandi raggi, sarebbe come un "pugno nell'occhio». Un peccato perché per Torino sarebbe stata una bella occasione che avrebbe fruttato non pochi soldi alle casse comunali per i permessi. Ma non solo: l'idea era quella di tenere l'installazione solamente un anno e mezzo al parco del Valentino per poi spostarla a Italia '61.

CONTRARIO IL PRESIDENTE - Davide Ricca, presidente della Circoscrizione 8, non ha ben digerito il permesso negato per l'opera: "Mi spiace molto che il Comune di Torino per penna del suo vice sindaco ci comunica che la ruota panoramica non si farà", dice, " Il declino della città passa anche dall’incapacità di reinventare il suo futuro ogni Torino. Torino era all’avanguardia, Torino è sempre stata anticipatrice. Torino oggi non è più Torino. Qualcuno esulta per l’immobilismo, io piango la decadenza. C’è chi preferisce vedere persone sgozzate al Valentino che far esplodere di gioia e iniziative il Parco di Torino. La considero una sconfitta per la Circoscrizione 8".