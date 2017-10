«Stop ad auto e moto»: domenica 8 ottobre il centro di Torino chiuso al traffico

TORINO - Stop alle auto e alle moto: domenica 8 ottobre, in occasione della seconda «Domenica per la sostenibilità», il centro di Torino chiuderà al traffico veicolare. Si tratta di un’occasione offerta ai cittadini e alle cittadine per «riappropriarsi» delle strade e delle piazze. Il centro storico, tra l’altro, sarà animato da Portici di Carta, evento che tra le altre cose in via Nizza ospiterà anche uno spazio legato all’ambiente. Via libera a chi deciderà di muoversi a piedi, in bici o a bordo di auto elettriche e car sharing.

DIVIETI ED ESENZIONI - Partiamo dai divieti: l’area interessata dalle limitazioni al traffico sarà chiusa dalle ore 10 alle ore 18. L’ordinanza n.73 del 15 settembre 2017, scaricabile dal sito dell’Informambiente all’indirizzo http://www.comune.torino.it/ambiente/ indica le categorie dei mezzi esentati e le certificazioni necessarie per poter circolare. Allo stesso indirizzo disponibile la mappa della Ztl Centrale. Ecco chi potrà circolare liberamente:

- veicoli elettrici o ibridi con alimentazione elettrica o a idrogeno

- autoveicoli di servizio pubblico e delle Forze dell’Ordine, per il soccorso o della protezione civile

- taxi, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio

- veicoli del car sharing

La stessa ordinanza inoltre, sarà applicata il 26 novembre, prossima domenica ecologica: in questa data si terranno eventi e manifestazioni legate alla Settimana europea dei rifiuti.