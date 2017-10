Arrestato il pusher col pitbull di Borgo Vittoria, fermato con hashish e una pistola

TORINO - I poliziotti del Commissariato Madonna di Campagna hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 38 anni per spaccio di hashish nel quartiere Borgo Vittoria. Gli agenti hanno fatto una serie di appostamenti per avere le prove di ciò che l’uomo faceva e hanno notato che questo viaggiava su un furgone bianco e sempre in compagnia di un pitbull. Nella serata di mercoledì sono passati all’azione fermando il trentottenne per un controllo stradale in via Fossata.

3 KG DI HASHISH - Nel corso della perquisizione di un box di via Alpette che era nella disponibilità dell’uomo, gli agenti hanno trovato circa tre chili di hashish: una trentina di panetti e una sessantina di ovuli. Oltre al materiale per il confezionamento delle dosi, gli operatori hanno anche rinvenuto 30 grammi di cocaina. In un motore elettrico di una fresa invece i poliziotti hanno rinvenuto una pistola Mauser calibro 6.35 risultata rubata a Cremona quattro anni fa.