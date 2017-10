Feci e siringhe davanti all’asilo, il consigliere pulisce l’area: «Cari bimbi, ci penso io»

MONCALIERI - Che sporcizia e rifiuti non debbano stare davanti all’ingresso di un asilo è cosa nota, ma se a pochi passi dalla scuola dell’infanzia vi sono anche siringhe abbandonate il caso diventa inaccettabile. E’ per questo motivo che Gianfranco Demontis, consigliere comunale a Moncalieri, ha comprato sacchi dell’immondizia e scopa e si è presentato di prima mattina davanti all’istituto Pinocchio, spazzare via quel vergognoso angolo di degrado urbano.

IL GESTO - «Cari bambini, ci penso io» è il messaggio rivolto dal consigliere Demontis ai piccoli e ai loro genitori che ogni giorno entrano dall’ingresso di via Cernaia 26. Il gesto è stato apprezzato soprattutto dai papà e delle mamme dei bambini, tanto che una signora ha voluto ringraziare personalmente il consigliere improvvisatosi spazzino: «Oggi è stata, per me, la prima volta che ho visto qualcuno prendere sacchetti e paletta e raccogliere la sporcizia (feci e siringhe in aggiunta alla spazzatura) che si accumula davanti la scuola Pinocchio. Ha tutta la mia stima». Le siringhe, abbandonate di fronte all’ingresso dai tossici, oltre a essere uno spettacolo poco edificante rappresentano un pericolo per chiunque, non solo per i bambini.

BUFERA SULLA COVAR14 - Se da una parte il gesto ha suscitato stupore e gratitudine, dall’altra non mancano le polemiche. Sì, perché una ditta preposta alla raccolta dei rifiuti c’è ed è la Covar14. Demontis, consigliere d’opposizione, si scaglia contro la ditta, rea di non aver svolto nella maniera adeguata il proprio dovere: «Questo degrado non è assolutamente giustificato, chiedo alla ditta di mettere una mano sulla coscienza. Se non ci penseranno i loro addetti, in mancanza, provvederò io di persona».