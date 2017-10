Qualcuno ha distrutto il ricordo di Sara, la madre disperata: «E’ una pugnalata al petto»

RIVALTA DI TORINO - Il 19 dicembre 2010 in via San Luigi a Rivalta un incidente stradale si portò via Sara Biscotti, una bellissima ragazzina di 15 anni con una gran voglia di vivere. La sua vita spezzata dopo una giornata passata con gli amici Daniel e Giada al centro commerciale di Beinasco. Poi, per tornare a casa a Nichelino, presero il bus numero 43 ma nella direzione sbagliata. E quando scesero da quel mezzo pubblico si consumò la tragedia con l’arrivo di una Alfa Romeo 147 guidata da un quarantenne di Volvera. Da quel giorno la vita della mamma di Sara, Mimma, è cambiata per sempre. Su quel rettilineo, ancora buio con l’arrivo della sera, c’è il ricordo di Sara Biscotti: una croce di legno fatta dal papà, alcuni angioletti profumati, cuori, fiori, il suo braccialetto e una sua foto. In sette anni non è mai successo nulla a quei ricordi. Ma qualche giorno fa la brutta sorpresa.

DISORDINE E CROCE ROTTA - «Mi sono trovata una brutta sorpresa», racconta la madre dopo aver visto che i ricordi di sua figlia non erano più in ordine come li aveva lasciati ma qualcuno ha rotto la croce di legno e distrutto gli angioletti, «questo per me è stato una pugnalata al petto. In tutti questi anni con tutte le condizioni meteorologiche pesanti non è mai successo nulla». Un gesto vigliacco che sarebbe stato compiuto da ignoti visto che non risultano esserci stati incidenti stradali in quel punto negli ultimi giorni. Ma nessuno avrebbe visto nulla. «Penso che sia stato fatto di proposito. Da chi non so. Non so descrivervi il mio stato d'animo». Per fortuna i «cocci» sono stati sistemati e il ricordo di Sara, che oggi avrebbe 22 anni, continuerà a essere presente.

Il ricordo di Sara Biscotti a Rivalta (© Diario di Torino)

Il ricordo di Sara Biscotti a Rivalta (© Diario di Torino)

Il ricordo di Sara Biscotti a Rivalta (© Diario di Torino)