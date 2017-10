Giornata Mondiale della Vista, da Eataly una «Cena al buio» speciale il 12 ottobre

TORINO - Una cena completamente al buio, in occasione della Giornata mondiale della Vista 2017. Appuntamento speciale giovedì 12 ottobre, presso Eataly Lingotto: il ritrovo è fissato per le 19:30 presso la Sala Savoia, dove Eataly e l’ASD Polisportiva Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti Torino Onlus hanno organizzato un percorso sensoriale unico: una cena al buio totale.

LA CENA - L’obiettivo è quello di focalizzare l’attenzione sulla cecità, sul deficit visivo e sulla riabilitazione dei non vedenti. La sera del 12 ottobre i partecipanti dovranno usare olfatto, gusto e tatto, per un menù completo che metterà alla prova tutti i sensi, meno che la vista. «Ci immergeremo nel buio più totale per capire quanto la vista giochi un ruolo fondamentale nella vita quotidiana, influenzandone le scelte che facciamo anche inconsapevolmente. Al primo impatto, il buio potrà sembrare una condizione difficile da sopportare, ma vedremo come in poco tempo ci abitueremo e scopriremo come la situazione possa diventare una... sorpresa!». Il menù della serata comprende due antipasti, un primo, un secondo, un contorno, dolce, caffè e vini della Cantina di Eataly. Per info e prenotazioni: www.eataly.it, 011 19506801