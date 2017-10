«C’è Buffon in San Salvario»: svelato il mistero del murales comparso a Torino

TORINO - Gianluigi Buffon in San Salvario. No, il portiere della Juventus e della Nazionale non ha preso casa nel quartiere multietnico di Torino ma i residenti e tutti i torinesi, transitando per piazza Saluzzo, potrebbero sicuramente imbattersi nel portiere nato a Massa Carrara: non Buffon in carne e ossa ma un murales enorme che lo immortala mentre para un calcio di rigore.

IL MURALES - In tanti ci avete chiesto come mai negli scorsi giorni è apparsa una gigantografia del portiere azzurro su una casa di largo Saluzzo. Il motivo è presto detto: Buffon, con la maglia della Nazionale, ha girato uno spot pubblicitario. La maglia azzurra, indossata per la prima volta nella storia da un portiere, è un modo per celebrare i 20 anni in Nazionale di Buffon, primatista all-time della rappresentativa con 172 presenze. Altri murales simili a quello di San Salvario sono apparsi negli scorsi giorni a Parigi, Tokyo, Mosca, Berlino e Johannesburg.