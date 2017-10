Scontro in corso Peschiera tra due macchine: 2 feriti trasportati al Martini

TORINO - Un brutto incidente si è verificato questa mattina, sabato 7 ottobre, nel quartiere Pozzo Strada. Due automobili, una Fiat 500 e una Toyota Auris si sono scontrate all’incrocio tra corso Peschiera e via Pozzo Strada, vicino alla metropolitana.

L’INCIDENTE - A causa dell’impatto, la Toyota ha proseguito la sua corsa sino alla banchina che divide viale e controviale. Nel luogo dell’incidente, per i consueti rilievi del caso, è intervenuta la Squadra Infortunistica della polizia municipale, che dovrà chiarire una dinamica ancora sconosciuta. Sul posto presenti anche i vigili del fuoco. I conducenti dei due mezzi, soccorsi dalle ambulanze, sono stati trasportati all’ospedale Martini, distante qualche centinaio di metri: le loro condizioni non sono gravi e non destano particolari preoccupazioni.