La Mole si tinge di verde per un compleanno speciale: la Croce Verde compie 110 anni

TORINO - La Croce Verde di Torino celebra il 110° compleanno dalla sua fondazione e, nella notte di sabato 7 ottobre, il simbolo per eccellenza della città, la Mole, si è tinta di verde. La cerimonia ufficiale dei 110 anni è in programma domenica 8 ottobre, alle ore 9.45, al Teatro Alfieri con la premiazione dei volontari alla presenza delle autorità cittadine. Per l’occasione verrà inoltre presentata l’iniziativa a premi indirizzata agli alunni delle scuole elementari di Torino, dalla prima alla quarta classe, con disegni sul tema «Croce Verde Torino 1907-2017 – Ieri, Oggi e Domani» e consegnati i riconoscimenti agli studenti vincitori. Infine, si assisterà alla proiezione di filmati realizzati dai volontari del Gruppo Giovani Croce Verde Torino.

EVENTI - Per tutta la giornata di oggi, domenica 8 ottobre, sarà inoltre possibile visitare la sede della Croce Verde di via Dorè 4 e ricevere informazioni sulle attività dell’associazione, sulla chiamata di emergenza e sui servizi di tipo socio sanitario offerti alla cittadinanza. Verranno esposte attrezzature mediche d’epoca messe a disposizione dal professor Marco Galloni, direttore scientifico e vicepresidente Astut Archivio Scientifico e Tecnologico dell’Università di Torino.

CROCE VERDE - A gettare le basi per la sua costituzione fu, nel 1907, lo studioso Cesare Lombroso. Il primo servizio di soccorso sanitario da parte dei militi della Croce Verde è datato 13 marzo 1908, cui seguì l’apertura di un posto di pronto soccorso in via Matteo Pescatore 4, la creazione di una Cassa Mutua finalizzata a erogare assistenza medica ed economica ai militi e ai soci bisognosi. È di quegli anni la nascita di un notiziario interno che, tra il 1920 e 1930, assunse notevole fama come rivista sanitaria potendo attingere al contributo di numerosi luminari dell’epoca. Oggi i volontari soccorritori della Croce Verde Torino sono oltre milletrecento, organizzati in squadre notturne e diurne che affiancano gli oltre 70 dipendenti, senza dimenticare la squadra di montagna, attiva da novant’anni per il soccorso sulle piste da sci. "Volontari da 110 e lode", come riportato nel logo ufficiale creato per l’occasione dallo studio Armando Testa. A dare il massimo dei voti alla Croce Verde sono i cittadini di Torino e dei Comuni di Alpignano, Borgaro-Caselle, Ciriè, San Mauro e Venaria Reale.

VOLONTARI - La Croce Verde Torino aderente all’ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) grazie ai suoi 1.356 volontari e 76 dipendenti effettua oltre 78mila servizi annui. Si tratta di trasporti in emergenza urgenza 118, prestazioni convenzionate con le Aziende sanitarie locali, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni sportive con una percorrenza di circa 1.280.000 chilometri. La Croce Verde Torino conta cinque sedi operative distaccate, dispone di 53 ambulanze, 3 mezzi attrezzati al trasporto disabili e 28 autoveicoli per servizi socio sanitari e di protezione civile. Dal 1907 insieme ai cittadini nello spirito di «Ci siamo sempre … Incontriamoci mai».