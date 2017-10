Sospetto caso di tetano al Regina Margherita: è grave una bambina non vaccinata

TORINO - Ha sette anni la bambina italiana che, nel pomeriggio di ieri, sabato 7 ottobre, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino con sintomi compatibili con il tetano. Pare, stando a quanto emerso fin ora, che la piccola non sia mai stata vaccinata contro la malattia.

TETANO - Al momento del ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale torinese la bambina accusava forti convulsioni e contrazioni, pur restando sempre cosciente. Questi sintomi hanno fatto scattare immediatamente un campanello di allarme nei sanitari che hanno ipotizzato potesse trattarsi di tetano. Un campione di sangue della piccola paziente è stato tempestivamente inviato all'ospedale Amedeo di Savoia per le analisi sul batterio che provoca la malattia. Contemporaneamente la bambina è stata sedata e sottoposta al trattamento medico con immunoglobuline contro la tossina prodotta dal batterio. La prognosi per il momento resta riservata e non si può ancora dire con certezza che si tratti di tetano. Sono stati effettuati una serie di esami, tra cui una risonanza magnetica, per poter escludere danni di carattere neurologico.