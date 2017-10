Una nuova statua in piazza Benefica? I commercianti: «Basta schifezze inutili»

TORINO - I residenti e i commercianti del mercato di piazza Benefica avevano appena finito di tirare un respiro di sollievo per lo spostamento della fontana "Totalità" del greco Costas Varotsos, che un'altra opera si prospetta all'orizzonte. Si tratta del monumento ai Caduti del Lavoro del siciliano Salvatore Vitale. L'opera si trova attualmente collocata in via Monte Ortigare e verte in uno stato di incuria e abbandono, ben lontana da quelle che erano le intenzioni al tempo della sua inaugurazione nel 2005. Cosa ne pensano i commercianti del mercato di piazza Benefica della petizione lanciata dall'artista di spostare la sua creazione dal quartiere di Pozzo Strada all'elegante Cit Turin?



PIAZZA BENEFICA - «Un'altra schifezza come quella che c'era prima?» chiedono dai banchi di frutta e verdura, «Noi non ne sappiamo nulla». Girando tra i banchi del mercato del sabato infatti pare che la maggior parte dei commercianti non sia a conoscenza della petizione in corso, che pure avrebbe già raccolto oltre 300 adesioni tra residenti e commercianti. Tra chi parla ancora della raccolta firme per spostare la Totalità e chi lancia nuove proposte per abbellire il centro della piazza, l'opera di Vitale appare sconosciuta ai più. «Meglio tenere la piazza con un'aiuola verde che riempirla con un'altra statua inutile» affermano alcuni. Sono in tanti poi a proporre l'installazione di un parco giochi per i più piccoli: «E' pieno di bambini qui, sarebbe bello avere un posto dove possano giocare sicuri» affermano i commercianti che, se pure apprezzano il significato simbolico del monumento ai Caduti del Lavoro, tuttavia non ne trovano un concreto utilizzo e lo reputano anche «un po' bruttino». In conclusione, si potrebbe così riassumere il pensiero di alcuni commercianti del mercato di piazza Benefica: «Meglio l'aiuola con qualche gioco per i bambini che un'altra scultura inutile». Un altro duro colpo dunque per il monumento ai Caduti che da anni è oggetto di atti vandalici e scarsa manutenzione. Ma la battaglia di Vitale non si ferma qui, la racconta firme continua e la proposta di spostare l'opera in piazza Benefica presto arriverà in Comune.