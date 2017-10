Attimi di paura in via Leinì, si alzano le fiamme da «Il negozio dell'usato»

TORINO - Erano circa le 9 di questa mattina, domenica 8 ottobre, quando le fiamme si sono alzate nella periferia Nord di Torino. A bruciare erano alcuni oggetti non ancora identificati all'interno di un negozio di cose usate in via Leinì 67/a. Immediato l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco che hanno tempestivamente spento le fiamme presso "Il negozio dell'usato". Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che non vi siano feriti. Gli operatori dei vigili del fuoco sono attualmente a lavoro per identificare la cause dell'incendio, al momento ancora sconosciute.