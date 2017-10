La domenica ecologica colpisce ancora: multati oltre 100 «furbetti»

TORINO - I dati resi noti dalla polizia municipale di Torino allo scoccare delle 18 di oggi, domenica 8 ottobre, parlano chiaro: tanti torinesi non hanno rispettato il blocco del traffico. Nel corso della domenica per la sostenibilità, con traffico vietato dalle 10 di questa mattina nell’area della sola ZTL Centrale, gli agenti hanno controllato in totale 426 veicoli. Di questi, ben 112 sono stati multati. Le sanzioni sono di 85 euro, con riduzione a 59,50 se la multa viene pagata entro i primi 5 giorni.

MULTE - I risultati appaiono lineari rispetto alla scorsa domenica ecologica: durante il blocco delle auto del 17 settembre infatti gli agenti della municipale avevano controllato ben 510 veicoli, di cui 134 trovati irregolari e sanzionati. Ancora una volta appare chiaro che, limitando l'area di controllo alla sola ZTL Centrale (non a tutta la città come avveniva precedentemente) è possibile controllare un maggior numero di veicoli. Durante i controlli di domenica 2 aprile, ad esempio, gli agenti della polizia municipale hanno controllato 784 veicoli e redatto 156 verbali, in proporzione, i controlli di oggi sembrerebbero essere più efficaci.