Terrore sulla Torino-Pinerolo: pirata contromano provoca 2 incidenti e poi scappa

TORINO - A metà pomeriggio di oggi, domenica 8 ottobre, è scattato l'allarme: diversi automobilisti hanno contattato la polizia stradale dicendo che un uomo stava viaggiando sulla Torino-Pinerolo nel senso di marca sbagliato, in direzione Pinerolo ma sulla carreggiata per Torino. La Fiat Punto contromano ha urtato, prima di darsi alla fuga nel senso di marcia corretto, due fuoristrada. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma lo spavento dei due automobilisti colpiti è stato senza dubbio molto grande.

PIRATA - Alla guida dell'auto pirata si trovava un uomo di 67 anni, residente a Moncalieri, rintracciato dai poliziotti nella sua abitazione, dove era andato a rifugiarsi in seguito agli incidenti. L'uomo infatti, dopo aver urtato la Fiat Freemont e il Jimmy in autostrada, non si è fermato, ha invertito il senso di marcia e si è dato alla fuga. A questo punto è scattata immediatamente la caccia all'uomo che ha condotto all'identificazione del sessantasettenne. Stando a una prima stima fatta dagli agenti della polizia stradale, l'uomo avrebbe percorso contromano circa 10 chilometri prima di fare manovra e prendere l'uscita di Moncalieri.