Controlli e multe da 85 euro nella domenica ecologica, tanti gli indisciplinati a Torino

TORINO - Anche la seconda «domenica per la sostenibilità», o come più semplicemente viene chiamata «domenica ecologica», si chiude con oltre cento automobilisti sanzionati per l’accesso non autorizzato con l’autovettura all’interno della ztl Centrale, area scelta per il blocco del traffico motorizzato che ha interessato la città di Torino nella giornata di ieri, dalle 10 alle 18. La polizia municipale ha controllato 426 veicoli multando in totale 112 conducenti. Questi dovranno pagare 85 euro, ridotta a 59,90 euro se pagata entro 5 giorni.